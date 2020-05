Tijdelijk Alkmaars Afscheidshuis voor overledenen in coronatijd

ALKMAAR - Vlakbij de Waagtoren in Alkmaar kunnen overledenen tijdens de coronatijd opgebaard worden in het Afscheidshuis. Nabestaanden ontvangen een sleutel van de ruimte en kunnen 24 uur per dag, tot en met de dag van het afscheid, naar hun overleden dierbare toe, meldt mediapartner Halstad Centraal.

Afscheidshuis Alkmaar

Het Afscheidshuis is een initiatief van uitvaartbegeleider Natasja van der Woude. "Aan het begin van de coronacrisis verzorgde ik het afscheid van een jong persoon met een groot sociaal netwerk en een grote, hechte familie. Als gevolg van de crisis mochten er bij de uitvaart echter slechts 30 personen aanwezig zijn. Dat aantal geldt nog steeds, zeker tot 1 juli", vertelt de uitvaartbegeleidster aan mediapartner Halstad Centraal.

Waardevol afscheid De overledene werd naar een 24-uurskamer gebracht, waar het voor de familie mogelijk was om alle naasten op verschillende momenten in kleine aantallen te ontvangen. Van der Woude zag hoe waardevol het is om persoonlijk afscheid te kunnen nemen. Daardoor ontstond haar initiatief voor een Afscheidshuis in Alkmaar. Aan de Zijdam 11 vond zij een geschikte locatie. "De en-suite-deuren scheiden de voorkamer met comfortabele zithoek van de opbaarruimte. Een fijne, warme plek om herinneringen te delen", aldus Natasja tegen mediapartner Halstad Centraal.