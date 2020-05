Hilversumse fietsersbond vreest veel drukte op fietspaden na coronaversoepeling

HILVERSUM - Nu de coronamaatregelen stap voor stap worden versoepeld en we voorzichtig weer meer naar buiten gaan, gaat het te druk worden op de Hilversumse fietspaden zonder dat we anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Dat vreest de Hilversumse fietsersbond. De fietsers willen maatregelen van de gemeente om de veiligheid van fietsers te waarborgen.

De fietsersbond verwacht meer drukte op de weg nu de coronamaatregelen worden versoepeld, maar het openbaar vervoer nog beperkt toegankelijk blijft. "Het gebruik van de fiets en benenwagen is meer dan ooit nodig en gewenst. In combinatie met anderhalve meter afstand zal dit leiden tot ruimtetekort op trottoirs en fietspaden", schrijft de Fietsersbond Hilversum aan de gemeenteraad. "Juist nu ook de scholen weer open gaan, zal het fietsverkeer meer ruimte nodig hebben om effectief aan de voorwaarden te kunnen voldoen."

