Zaanse scholenkoepel over leshervatting: tevreden, maar bezorgd

ZAANSTAD - "We zijn tevreden over de eerste dag, maar we voorzien wel problemen als we binnenkort weer helemaal gewoon open gaan. We hadden al een lerarentekort en als daar corona-uitvallers bijkomen, wordt het er niet beter op", aldus bestuurder Rien Spies van Agora, een organisatie die 24 basisscholen in Zaanstreek Waterland beheert.

AdobeStock

De precieze cijfers worden eind van de week pas bekend, dan wordt er geïnventariseerd, maar wel is duidelijk dat minder dan 5 procent van de leerlingen van de Agorascholen niet naar school komt. "Dat zijn kinderen die of ziekteverschijnselen hebben of kinderen die van hun ouders nog niet naar school mogen, omdat die het risico te groot vinden. Soms behoren die ouders zelf tot een kwetsbare groep en dan hebben we daar begrip voor", aldus Spies. Leerlingen van de Agorascholen gaan om de dag naar school. "Dat is op op de eerste dag nagenoeg zonder problemen verlopen." Juffen en meesters Voor zover nu bekend heeft geen van de ongeveer 650 personeelsleden van Agora corona. Sinds de test voor schoolpersoneel beschikbaar is gekomen, zijn er negen personeelsleden getest. Tot nu toe is bij niemand van de getesten corona vastgesteld.

