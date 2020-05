I am Slotervaart: "Dit ziekenhuis heeft gedraaid op hippiemensen"

AMSTERDAM - Als het MC Slotervaart in november 2018 failliet gaat, moet voor 90.000 patiënten een ander ziekenhuis worden gevonden. Documentairemaakster Nina Pieters is een van hen: ze besluit het gevoel van het ziekenhuis vast te leggen en wordt daarbij geholpen door haar arts, andere ziekenhuismedewerkers en patiënten.

Het resultaat is een portret waarin het dna van het Amsterdamse hospitaal vanuit meerdere disciplines wordt belicht en ontrafeld.

"Het mooie van deze afdeling is dat we dicht bij elkaar zitten", zegt maag-, lever- en darmarts Jet Tuynman. "Niet alleen maar in locatie en afstand, maar ook emotioneel. Je zorgt voor elkaar en je loopt makkelijk bij iemand binnen om iets te vragen. Het is laagdrempelig en alles wordt eigenlijk geaccepteerd. Zo voelt het ook, dat je een beetje anders mag zijn, een andere mening mag hebben, en dat je je beroep op een iets andere manier invult dan helemaal volgens de richtlijnen. Natuurlijk letten we op elkaar, dat het goed is, maar het kan."

Ook Derk-Jan Vlasblom, die 12 jaar op de HIV/SOA-poli heeft gewerkt, benoemt het rebelse karakter van het ziekenhuis. "Ik ben net te jong om hippie geweest te zijn, maar dit ziekenhuis heeft natuurlijk gedraaid op hippiemensen. Een van onze internisten en een collega die met pensioen is, waren echte oude hippies." Daardoor hadden ze volgens Vlasblom 'veel mensenkennis', die hij van hen heeft overgenomen.

'Schoonheid van een zorgpaleis'

KNO-arts Francis Burgersdijk beschrijft het moment waarop iemand een knop indrukt en daarmee het faillissement van het ziekenhuis bekrachtigt. "Dan gebeurt er iets, dat wil je niet, maar het gebeurt wel [...] Lag dat aan de mensen die dit ziekenhuis bevolkten, en een heel goed hart toedroegen? Nee, daar geloof ik geen bal van. Wat dan wel? Financiën? Ja, het gaat altijd over geld. Ziektekostenverzekeraars? Ja, die vonden dat die tweehonderd bedden die we hadden al lang overboord hadden gemoeten."

Het is volgens Burgersdijk te makkelijk om te zeggen dat het 'allemaal moneymanagers die het ziekenhuis dicht wilden hebben'. "Maar het resultaat is er, dit prachtige ziekenhuis, deze schoonheid van een zorgpaleis is dicht."

De documentaire is hierboven te bekijken en wordt vanavond om 20.15 uur uitgezonden op het televisiekanaal van NH Nieuws.