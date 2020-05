Voetbalclubs hopen dat fans afzien van compensatie

De clubs bieden supporters de mogelijkheid om te kiezen voor een vorm van compensatie. Zo kunnen fans van Feyenoord kiezen voor 15 procent korting op de aankoop van hun nieuwe seizoenkaart of een voucher voor in de fanshop. Andere clubs, zoals RKC Waalwijk, Heracles Almelo en PEC Zwolle, bieden als tegemoetkoming vrijkaarten aan voor een thuiswedstrijd naar keuze. De fans kunnen er ook voor kiezen om geen compensatie te ontvangen en zo hun club te steunen.

Zo zegt voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen: "Elke euro telt in deze periode en er worden offers gevraagd van ons allemaal. Ik doe een morele doch dringende oproep aan jullie, om ons te steunen waar mogelijk." De supportersverenigingen van onder meer Ajax en PSV hebben hun achterban al opgeroepen om af te zien van compensatie.

De eredivisieploegen hebben hun supporters dinsdag een persoonlijk bericht gestuurd met daarin de opties. Het gaat niet alleen om de seizoenkaarthouders, maar ook de fans met losse kaarten voor wedstrijden.

Een aantal clubs begint ook weer met de verkoop van seizoenkaarten voor 2020-2021, hoewel het onzeker is wanneer er weer toeschouwers de stadions in mogen. Volgens de overheid kan dat in principe pas zodra er een vaccin is gevonden voor het coronavirus, maar de KNVB hoopt dat al eerder gefaseerd fans toegelaten mogen worden. "Wat in onzekere tijden wél zeker is: dat we onze club trouw blijven", zegt voorzitter Harry Timmermans van de Supportersvereniging PSV. "Met ons hart en, als je portemonnee het kan lijden, met het verlengen van je seizoenkaart."