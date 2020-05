Chauffeur over ongeluk met stalen buis op A7: "Sta nog te trillen op m'n benen"

WIERINGERWAARD - Een geluk bij een ongeluk voor Pieter Kistemaker vanochtend. Toen de eigenaar van bouwbedrijf Kistemaker Staalbouw uit Wieringerwaard over de A7 reed, zag hij in z'n spiegel dat er grote stalen buis van zijn aanhanger viel. Die buis doorboorde de voorruit van een personenauto. "Ik ben enorm blij dat er niemand gewond is geraakt."

Hoewel het niet vanzelfsprekend is dat chauffeurs het opmerken als ze (een deel van) hun lading verliezen, had Kistemaker het onmiddellijk door. "De buis stuiterde over de weg", beschrijft hij tegenover NH Nieuws wat hij in z'n spiegel zag. "Toen heb ik de bus direct aan de kant gezet."

"Ik had het gisteren opgehaald", vertelt Kistemaker over de lading op z'n aanhanger. "En voordat we vanochtend weggingen hebben we nog gecontroleerd of het vastzat. We zetten het altijd goed vast, en ik ging ervan uit dat dat nu ook zo was." Hij erkent dat hij, net als het stel in de auto achter hem, een flink aantal engeltjes op zijn schouder heeft gehad.

Of het verhaal nog een staartje krijgt? De schade is een verzekeringskwestie, vertelt Kistemaker. "En ik ben nog uitgenodigd voor een gesprek met de tegenpartij", zo besluit hij.