Klimhallen willen open: petitie ruim 6.000 keer ondertekend

NOORD-HOLLAND - Onverteerbaar, noemen de klimhallen het besluit van het kabinet dat ze dicht moeten blijven tot 1 september in verband met de coronacrisis. De branche begrijpt niets van het besluit en is een online petitie gestart.

Doel van de petitie is ervoor te zorgen dat de Nederlandse klim- en boulderhallen zo snel mogelijk weer open kunnen. NKBV-directeur Robin Baks zegt de beslissing van het kabinet niet te begrijpen: "De klimsport is bij uitstek een tak van sport die het heel nauw neemt met de veiligheid van haar beoefenaars en heeft dan ook al weken protocollen klaar liggen voor de anderhalvemeter inrichting van de sport. We zullen er alles aan doen om het kabinet ervan te overtuigen dat de veiligheid van meer dan 100.000 klimmers in Nederland is gewaarborgd en dat het verantwoord is veel eerder open te gaan."

Quote "Wij willen open: we hebben ruimte genoeg en klimmen is geen contactsport" Bart verschuren, eigenaar klimhal amsterdam

In klimhal Amsterdam staan rondom de balie al de nieuwe regels duidelijk aangegeven en wordt er sinds gisteren weer door volwassenen geklommen. Niet binnen, maar wel buiten op de 20 meter hoge wand. Zowel kinderen als volwassenen kunnen volgens eigenaar Bart Verschuren geheel veilig klimmen. "We hebben zowel binnen als buiten genoeg ruimte om afstand tot elkaar te houden en klimmen is geen contactsport. Voorheen controleerden we wel fysiek of de zekering dicht zit, nu laat de klimmer aan zijn partner zien dat hij die zelf gesloten heeft. Verder is er ruimte genoeg waardoor je elkaar niet in de weg zit. Bovendien is klimmen geen 'zweetsport', dus wij hopen echt dat we snel weer volledig open mogen." 'Afstand houden is geen moeite' Klimmuur Haarlem heeft zelf een video opgenomen om het standpunt toe te lichten. Hierin leggen ze uit dat het geen enkele moeite is om tijdens het klimmen ervoor te zorgen dat er geen contact is tussen de sporters: Tekst gaat door onder video

"We kunnen exact reguleren hoeveel mensen er in de hal zijn door te werken met reserveringen in tijdvakken. We vinden het onacceptabel dat wij vier maanden langer dicht moeten dan andere bedrijven (zoals horeca, bioscopen, musea) die veel meer moeite zullen hebben om de anderhalve meter afstand te garanderen. Wij kunnen de afstand garanderen en zijn klaar voor klimmen," klinkt hoopvol. Boulderen in Bussum De bouldertuin van Rock Steady in Bussum is al geopend. Daar kunnen alleen de kinderen die lid zijn van klimvereniging Top-it gebruik van maken. De hoop is dat de gemeente Gooise Meren morgen de benodigde toestemming geeft zodat ook volwassenen weer welkom zijn in de tuin.

Binnen in de Bussumse klimhal wordt ook alles klaargemaakt in de hoop dat het klimmen weer kan beginnen. Hoofd routebouwer Michiel Telkamp vertelt dat er een nood-wc komt en een mogelijkheid om buiten handen te wassen. Hij heeft inmiddels ook al de hele bouldertuin vervangen en is daarbinnen ook nog druk mee - in afwachting van de klimmers.