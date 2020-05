Auto's weer welkom op Marken

Ook de parkeerterreinen van Marken, Nes en bij het Hemmeland zijn niet langer afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit past in het kader van het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid.

Uitgestorven

Om het besmettingsgevaar te beperken werden op dijk, de enige toegangsweg naar Marken, matrixborden geplaatst om dagjesmensen te ontmoedigen langs te komen. Het dorp waarin je normaal gesproken op een mooie dag over de hoofden kunt lopen was dan ook enkele weken uitgestorven, zoals het honderd jaar geleden op Marken geweest zijn. Rust die overigens gemengde gevoelens opriep bij de inwoners, die voor een groot deel juist afhankelijk zijn van de toerisme.

De versoepeling van de maatregelen betekent overigens niet dat het op Marken direct weer is zoals voor de coronacrisis. Ook nu auto's weer welkom zijn, is het heel rustig, mede omdat winkels nog steeds zijn gesloten. Wanneer daar verandering in in komt, is nog niet bekend.

Nieuwe noodverordening

De versoepeling van de coronaregels door het kabinet zijn verwerkt in een nieuwe noodverordening die gisteren is ingegaan. De oude verordening van 29 april is daarmee vervallen. In de nieuwe versie van de regeling zijn versoepelingen opgenomen om inwoners en ondernemers voorzichtig meer ruimte te geven. In een begeleidende brief schrijft de Veiligheidsregio dat ze ervan uitgaat dat het drukker gaat worden en daarom een beroep op de eigen verantwoordelijkheid doet om de regels zoveel mogelijk in acht te nemen.