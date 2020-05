Sporthal moet straks gaan fungeren als leslokaal van Helderse middelbare school

DEN HELDER - Om straks te voldoen aan de 1,5 metermaatschappij en tegelijkertijd toch zoveel mogelijk leerlingen les te kunnen geven, wil de Helderse scholengemeenschap Scholen aan Zee de sporthal gaan gebruiken als leslokaal. Dat zegt directeur Hans van Beekum. "We zijn daarvoor in overleg met het hoofd facilitaire zaken."

De scholenkoepel heeft een heftige periode achter de rug. Precies een jaar geleden kreeg Lyceum aan Zee van de onderwijsinspectie de beoordeling 'zeer zwak', waarna het roer werd omgegooid. "Er is keihard gewerkt om van het stempel zwak af te komen", vertelt directeur Hans van Beekum. "We hadden een ambitieus verbeterplan opgezet en het liep als een trein. Zo was het ziekteverzuim gedaald naar 2,9 procent en was de spirit goed in school."

Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Niet alleen moest de school zich nog altijd richten op beter onderwijs: ook moest er in allerijl een thuiswerkschema worden opgezet. "Daarbij komt dat sommige docenten digitaal niet goed zijn onderlegd, maar nu wel ineens online lessen moesten geven", zegt Van Beekum. Een uitdaging, zacht uitgedrukt.

Maar hij is tevreden hoe het gaat, en dat is de onderwijsinspectie volgens hem ook. "Eigenlijk hadden ze al langs moeten zijn geweest voor een 'herstelbezoek', maar door het coronavirus is dat uitgesteld. Nu is de planning dat ze in juni komen kijken." Dat wordt spannend: Van Beekum zal dan horen of het harde werk zich heeft uitbetaald in een beter resultaat.

Weer open

Eerst zal echter een alternatief lesprogramma moeten worden opgezet, zodat leerlingen vanaf 2 juni weer deels op school les kunnen krijgen. "Straks gaan we open om voor eenderde tot eenkwart van alle leerlingen les te geven. Er moeten looproutes komen, kinderen krijgen les in kleine groepjes van 6 tot 8 leerlingen en ze mogen niet naar buiten in de pauze. Het sociale aspect is daardoor geminimaliseerd. Ze zien elkaar wel maar ook weer niet."

Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. "We kunnen verspringend gaan lesgeven, dus maandag-woensdag-vrijdag de ene week en dan dinsdag-donderdag de andere week. Er kan een ingekort lesrooster komen. Er moeten een maximum aantal werkplekken komen." De meeste van deze afspraken zijn landelijk bepaald. "We zullen creatief moeten omgaan met de ruimtes", zegt Van Beekum. "Door bijvoorbeeld de sporthal te gebruiken, of de openbare ruimte te benutten. Of wellicht door uit te wijken naar leegstaande panden."

Onvermijdelijk

Toch is het volgens hem 'onvermijdelijk' dat er bij sommige leerlingen leerachterstanden zullen zijn ontstaan. "Elke leerling had de afgelopen tijd één keer per week een gesprek met een mentor, maar vooral kinderen uit kwetsbare milieus zijn moeilijker te bereiken." Onder meer daarom zal de school soepeler omgaan met het bepalen of leerlingen overgaan of niet. En ook voor de nieuwe brugklassers zullen de eisen straks minder streng zijn. Degenen die nu eigenlijk eindexamen zouden doen, zijn direct geslaagd als ze goede cijfers hadden. De kinderen die er minder goed voor stonden, krijgen twee herkansingsmogelijkheden.

Op 4 juni zal landelijk worden gevlagd voor alle geslaagden. De zomervakantie gaat voor zover bekend gewoon op de normale dagen beginnen. Voor onze regio is dat 4 juli. Van Beekum: "En ik hoop daarnaast dat we toch nog wel een ceremoniële vorm van een diploma-uitreiking kunnen hebben. Als het niet voor de zomer is, dan misschien in september."

Bekijk hieronder de video die NH Nieuws aan het begin van de crisis maakte op het Lyceum: