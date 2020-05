Tergooiziekenhuizen starten reguliere zorg weer op, aantal coronapatiënten daalt

Er liggen momenteel in de Tergooiziekenhuizen nog tien coronapatiënten, van wie de helft op de intensive care. Daarmee gaat het de goede kant op: op het hoogtepunt van de crisis lagen er 39 coronapatiënten in de Gooise ziekenhuizen.

De afname van het aantal coronapatiënten betekent dat de situatie in Tergooi langzaam maar zeker terugkeert naar 'normaal'. "In Tergooi betekent dit dat we geleidelijk weer meer zorg kunnen aanbieden aan andere patiënten. We beginnen vanzelfsprekend met de patiënten die de zorg het hardst nodig hebben", aldus het ziekenhuis.

Stap voor stap, maar nog niet normaal

Stap voor stap wordt de ziekenhuiszorg weer uitgebreid, maar helemaal zoals voor corona wordt het voorlopig nog niet. "We hebben nog steeds te maken met een hoge druk op de intensive care en beperkt beschermingsmiddelen tot onze beschikking. We doen ons uiterste best om uiteindelijk iedereen zo goed mogelijk te helpen. Voorlopig gaat het om zorg met hoge urgentie. Helaas zullen dus nog steeds veel mensen geduld moeten hebben. We hopen op uw begrip voor deze situatie. Veel operaties kunnen pas weer doorgaan als er meer ruimte beschikbaar komt op de intensive care."

Tergooi blijft mensen wel oproepen om niet zelf meteen naar het ziekenhuis te komen als er wat is of te gaanbellen voor een afspraak. Als artsen het nodig vinden dat patiënten naar het ziekenhuis moeten komen, dan neemt het ziekenhuis zelf contact op.