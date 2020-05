Basisschool De Cirkel tevreden over eerste schooldag: "Ze vonden meteen hun draai"

AMSTELVEEN - De juffen en meesters van basisschool De Cirkel in Amstelveen blikken tevreden terug op de eerste schooldag. De eerste helft van de leerlingen mocht gisteren naar school.

Juf José van groep 1-2A was heel blij haar leerlingen weer te kunnen zien. De eerste dag verliep voor haar rustiger dan gedacht. "De leerlingen vonden eigenlijk meteen hun draai. Na een kwartier hadden ze iets van: oké, we zijn weer op school. Het was eigenlijk snel weer als vanouds."

De school heeft ook de ouders bedankt die soms hun hele schema moesten omgooien om hun kroost thuis les te kunnen geven. Schooldirecteur Fred van Ooijen: “Dat thuis lesgeven ging de eerste twee weken meestal wel goed. Daarom willen wij de ouders bedanken voor wat zij de afgelopen weken hebben gedaan, dus elk kind kreeg een zonnebloem mee naar huis voor papa of mama.”

Mediapartner RTV Amstelveen sprak met de school na afloop van de eerste schooldag.