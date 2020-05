Politiechef: wekelijks vijf tot tien coronaspugers in Amsterdam

AMSTERDAM - Wat in eerste instantie meer weg had van een incident lijkt nu een structureel probleem: coronaspugers. In Amsterdam wordt volgens de politie wekelijks vijf tot tien keer iemand in zijn of haar gezicht gespuugd met de vermelding dat de spuger lijdt aan het coronavirus.

Dat zegt politiechef Frank Paauw. Het gebeurt volgens hem bij allerlei mensen: van agenten en boa's tot personeel in het OV en parkbeheerders. 'Mensen die echt vervelend zijn of van slechte wil zijn en soms ook gewoon verward gedrag vertonen, maken de combinatie met spugen en corona', aldus Paauw.

Gevraagd naar aantallen zegt de hoofdcommissaris: 'Het zijn er geen honderden. Gelukkig niet, zou ik willen zeggen, maar tussen de vijf en tien per week komen we op dit moment wel aan.'

'Net over de grens'

De politie zag dat het afgelopen weekend - met name door de hoge temperaturen - weer flink drukker was in de stad. 'Je ziet dat het op de grens en soms net over de grens is geweest van waar we naartoe gaan. Er zijn wel boetes uitgedeeld, maar niet meer dan in de weken ervoor.'

De politiechef zegt dat agenten (en boa's) niet direct boetes uitdelen, maar veelal eerst waarschuwen. Als mensen zich doelbewust niet aan de regels houden of echt niet luisteren, wordt alsnog een bon uitgeschreven.

Sinds de maatregelen van kracht zijn - grofweg twee maanden - is dat bijna 900 keer gebeurd in Amsterdam en omgeving. 'Die lijn hebben we dit weekend ook vastgehouden. Alleen je ziet wel dat in de drukte die er gaat ontstaan je naar een ander regime gaat.'