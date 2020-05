Duo uit 't Gooi ontvoerd en daarna zelf aangehouden voor drugshandel

HILVERSUM - Een 40-jarige man uit Hilversum en een 27-jarige man uit Loosdrecht zeggen dat ze zondag in Rotterdam zijn ontvoerd. Het duo meldde zich na hun opsluiting op het politiebureau. Na een onderzoek werden ze zelf aangehouden op verdenking van drugshandel.

De Hilversummer had bij de politie gemeld dat de Loosdrechter was ontvoerd. Zelf had de Hilversummer enige tijd opgesloten gezeten, maar hij kon zichzelf bevrijden.

Bedreiging vuurwapen

Zodra de Hilversummer was uitgebroken, sprak hij op straat een voorbijganger aan met het verzoek om dienst telefoon te gebruiken. Hij belde de politie en vertelde dat hij en een bekende kort daarvoor onder bedreiging van een vuurwapen waren gedwongen een woning aan de Rotterdamse Alerdincksingel binnen te gaan.



Eenmaal binnen werd hij opgesloten in een kast, waarna de daders er met de Loosdrechter vandoor gingen, legde hij uit. De politie startte direct een onderzoek, waarvoor onder meer de auto van de Loosdrechter binnenstebuiten werd gekeerd. Omdat daarin een 'handelshoeveelheid' harddrugs werd gevonden, hield de politie de Hilversummer aan.

Loosdrechter terecht

Enkele uren later meldde ook de Loosdrechter zich op het Rotterdamse politiebureau, waarop ook hij werd aangehouden. De mannen uit het Gooi zijn dus verdacht, al zet de politie ook het onderzoek naar de ontvoering voort. De Gooise verdachten zouden zijn ontvoerd door drie Antilliaanse mannen, naar wie de recherche nu onderzoek doet.

De politie hoopt met buurtonderzoek meer over het trio te weten te komen. Wie informatie of zelfs beelden heeft, wordt gevraagd die te delen.