Volendamse rijschool vraagt cursisten handdoek mee te nemen

VOLENDAM - Op de parkeerplaats van sporthal Opperdam stapten maandag de eerste cursisten van rijschool Marianne weer in de auto. Rij-instructeur Wietse Bodde is blij dat hij weer aan de slag kan. "Voor ons betekent dit weer inkomen."

"We hebben een protocol ontvangen vanuit onze branche", vertelt Wietse Bodde naast zijn lesauto. "Zo mogen we maar met één leerling in de auto zitten." Vandaar dat hij met z'n leerlingen niet thuis ophaalt, maar met hen afspreekt op de parkeerplaats van sporthal Opperdam.

De Volendamse rij-instructeur gaf maandagmiddag onder andere les aan Puck Zwarthoed. Zij moest zich aan een aantal regels houden. "Van te voren m'n handen wassen, handdoek meenemen. En we moeten verzamelen op deze parkeerplek in plaats van bij m'n huis."

De nodige maatregelen dus, maar rij-instructeur Wietse Bodde beseft dat anderhalve meter afstand houden in een auto lastig is. "De anderhalve meter lukt helaas niet. Al proberen we ons er wel zoveel mogelijk aan te houden."