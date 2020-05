Fit in coronatijd: man van bijna negentig doet dagelijks 150 push-ups

HILVERSUM - Wie zich afvraagt hoe je fit blijft in coronatijd kan een voorbeeld nemen aan Carol Ankum (89). Dagelijks traint deze oud-gitaarleraar ruim 1,5 uur op zolder. "Als je het doet, moet je het goed doen."

Fietsen op de hometrainer, zweten op de apparaten of armspieren kweken met gewichten. De zolder van Carol Ankum lijkt op een sportschool. "Er zijn mensen die het snappen en er zijn mensen die zeggen: die man is geschift," vertelt Carol. Want een beetje fanatiek is hij wel. "Het is een verslaving. Als ik een reclame zie met iemand op leeftijd die dankzij een stoel weer goed kan opstaan, denk ik: hup, ga wat met je lichaam doen." Toonladders Jarenlang werkte Carol als gitaarleraar. "Nog elke dag studeer ik een paar uur toonladders en vingeroefeningen. En daarna ga ik naar zolder om te trainen," vertelt hij. Het meest indrukwekkend zijn misschien wel de push-ups: 150 stuks. "Ik doe het in blokken van dertig. Dan even adempauze en door met de volgende serie."

NH Nieuws

Die sportiviteit zat er al vroeg in bij Carol. "Toen ik een jaar of 22 was fietste ik al naar Maastricht op een gewone fiets. Bleef ik een nachtje slapen en fietste ik de volgende dag weer ruim 200 kilometer terug." Hij behaalde zelfs ooit de zwarte band in karate, maar merkt nu toch dat zijn lichaam ietsje ouder begint te worden. "Normaal kon ik op één been staan en iemand een trap geven. Nu moet ik dat uit m'n hoofd laten; ik lig zó op de grond en dan moet m'n tegenstander lachen,' vertelt Carol. Zelfvertrouwen En wat is er nou zo verslavend aan dat sporten? "Ik krijg er zelfvertrouwen van," zegt Carol. "Ik wil mezelf op straat kunnen verdedigen, mocht dat een keer nodig zijn." Volgens hem heeft weerbaarheid niet met kracht te maken, maar vooral met snelheid. "En je moet met volle inzet trainen, anders kan je er net zo goed niet aan beginnen." Bang voor corona is hij overigens niet. "Nee hoor, ik kan wel wat hebben. Ik heb jarenlang buiten koud gedoucht en ben bijna nooit ziek. Dus ik hoop dat ik tot het einde zo fit blijf."

Carol Ankum

"Snel naar beneden en langzaam weer omhoog"

Carol was gitaarleraar van beroep

Carol aan de gewichten