Diamanten huwelijk 'gevierd' met nieuw bezoekersprotocol in Reinaldahuis

HAARLEM - Het is een geluk bij een ongeluk. Het diamanten huwelijk van Jan en Martha Treep vandaag viel samen met de eerste bezoekdag sinds de 'lockdown' in het woonzorgcentrum Reinaldahuis in Haarlem-Oost. Het verpleeghuis mag van de GGD weer bezoekers laten komen. "Ik heb haar een paar keer kunnen laten lachen", vertelt de 87-jarige Jan aan NH Nieuws.

Jan Treep vindt het fijn dat hij zijn vrouw, die vandaag ook nog eens 82 jaar werd, even heeft kunnen zien. Deze week wordt bij wijze van proef op drie dagen in totaal aan zes bewoners de gelegenheid gegeven om hun naasten te ontmoeten. Dat wordt uitgebreid als het protocol goed te volgen is.

Het bezoekje duurt maar een half uur. Martha heeft meerdere keren tegen Jan gezegd dat ze blij is om hem weer te horen en te zien. Hoewel ze de afgelopen maanden ook wel een paar keer hebben kunnen videobellen, is dit toch 'echter'.

Dat vond de moeder van Angèle de Roos ook. Als lid van de cliëntenraad benadrukt De Roos dat in het Reinaldahuis tot nu toe nog geen enkele bewoner besmet is geraakt met het coronavirus. "Dat is natuurlijk heerlijk, maar dat moeten we wel zo houden. Dus moeten we voorzichtig zijn."

En dus staat handalcohol klaar in een afgeschermd deel van het restaurant van het Reinaldahuis. Op tafeltjes is een plexiglas scherm bevestigd dat de bewoners van hun bezoekers scheidt. Met planten is er zoveel mogelijk een huiselijke setting gecreeërd, laten teammanager Michelle van der Raad van zorggroep Reinalda in onderstaande video zien.

Tekst gaat door na de video