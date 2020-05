Hoog bezoek bij Overvest in Enkhuizen: serenade vanuit de hoogwerker

ENKHUIZEN - Bij bewoners van Omringlocatie Overvest in Enkhuizen verscheen vandaag een vrolijke act voor het raam. Theaterduo de Wasgoedzingers stapte in een hoogwerker om iedereen vanuit grote hoogte toe te zingen. En een bijkomend voordeel: ze lapten meteen de ramen schoon.

Het was voor theaterspelers Judith Kamerman en Maretty van den Mosselaar best even spannend om de hoogwerker in te stappen, dat doen ze immers ook niet iedere dag. Terwijl ze langzaamaan de lucht in worden gebracht klinken er al wat operaklanken - deels even inzingen en deels ook van de spanning.

Ze brengen een serenade aan het raam bij de bewoners van het verzorgingshuis. Liedjes als 'Oh wat ben je mooi' en 'Wel'll meet again' van Vera Lynn klinken er dan, terwijl ze de ramen soppen en zemen.

Tekst loopt door onder de video