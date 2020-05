Telstar hervat training na acht weken thuiswerken

Voordat de spelers het veld op mochten was er een uitgebreide briefing waarin onder andere de richtlijnen van de KNVB én de regels van het RIVM werden benadrukt.

Het stadion was alleen toegankelijk voor spelers en staf én voor de clubwatchers van de regionale media. Fans waren niet welkom. Oerfan Jomanda (Peter Zoontjes), glipte echter toch het stadion in en kon zo eindelijk weer iets van zijn geliefde Witte Leeuwen zien. Jomanda moest het ruim zes maanden zonder Telstar doen omdat hij in het najaar van 2019 eerst een longontstekeing had en vervolgens zijn heup brak. Daarna was hij door de coronacrisis aan huis gekluisterd.

De komende weken traint Telstar bijna dagelijks, maar is er ook tijd voor rust en mogelijk vakantie. De trainingen zijn zo opgebouwd dat er in blokken wordt getraind van twee a drie weken met daarna een rustperiode van één of twee weken. Als duidelijk is wanneer de nieuwe competitie werkelijk van start gaat, zal na verwachting eind juli of begin augustus de definitieve voorbereiding op seizoen 2020/2021 beginnen .