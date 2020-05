Hoop op reünieconcert vervlogen: deze maand sloopkogel in poptempel Oude Beurs

MIDDENMEER - De kans was al bijzonder klein dat het afsluitende reünieconcert dat vorige maand zou worden gehouden in de voormalige poptempel de Oude Beurs in Middenmeer, ooit zou doorgaan. Maar nu is de stekker er definitief uitgetrokken. Het pand wordt deze maand nog gesloopt. Ad van der Veldt, die jaren had gestreden voor een allerlaatste feest, is nog niet bekomen van de schrik. "Ik ben er goed ziek van."

Van der Veldt hakte donderdag de knoop door met de eigenaar van het pand. De vrijwilligers werden afgelopen weekend op de hoogte gesteld, aldus mediapartner De Meerpeen . "Niemand kan garanderen dat het reünieconcert vóór april 2021 kan doorgaan", zegt Van der Veldt. "Bovendien zouden we nog zo'n 5.000 à 10.000 euro aan extra kosten moeten maken. En als het dan evengoed zou uitdraaien op slopen en geen feest, dat is het me niet waard."

Niet dat het hem niet aan het hart gaat: hij is er kapot van dat het door hem zo vurig gewenste eindconcert in de Oude Beurs er nooit zal komen. "Ik heb er zoveel jaren op gewacht en heb zoveel geprobeerd. En toen vond ik eindelijk iemand die het ook leuk vond, zodat ik het kon gaan doen. Het plan was om in januari het feest te houden, maar omdat onze polderband Emotional Feedback dat niet redde met de repetities stelden we het uit naar april. Wie verwacht nou dat alles tegen die tijd stil zou liggen door het coronavirus?"

De eigenaar is volgens Van der Veldt heel welwillend geweest met het uitstellen van de sloopplannen, maar ergens houdt het volgens hem op. "Het probleem is dat niemand weet wanneer er weer iets mogelijk is. De kans is gewoon heel klein dat het voor april rond is."

Begonnen met sloop

Deze week wordt begonnen met de sloop van de gebouwen aan de achterzijde van het voormalige bordeel Club4Pleasure. Daarna zal de Oude Beurs aan de beurt zijn. Van der Veldt: "We halen vrijdag het pand leeg. Dan gaan de lampen en de gordijnen eraf. De schilderijen had ik al niet opgehangen, maar verder was natuurlijk alles klaar voor het grote feest."

Geïnteresseerden mogen zaterdag nog één keer een blik werpen in het pand. Hoewel de kans vrijwel nul is, wil Van der Veldt het nog steeds niet helemaal opgeven. "Er is altijd een heel klein sprankje hoop. We blijven bellen. Als we nu eens bij wijze van proef open mochten..."

Afgelopen februari waren de duizend kaartjes voor het bewuste eindconcert in een kwartier tijd uitverkocht. Het zorgde zelfs nog voor heftige reacties, omdat er ook veel mensen naast grepen. Maar de 'gelukkigen' van toen krijgen voorlopig hun geld nog niet terug. Van der Veldt hoopt, als alles weer normaal is, alsnog een feest te kunnen geven. "Op de ijsbaan, in een grote tent, bij de Meerhoeve of desnoods in het hoofdgebouw van Agriport. We hebben genoeg mogelijkheden. Ik denk dat mensen dan wel toe zijn aan een feest."

