Amateurs en toptennissers genieten van versoepeling coronamaatregelen

AMSTELVEEN - Het was vandaag flink genieten voor de tennissers in Amstelveen. Niet alleen zat het zonnetje mee, maar ze mochten voor het eerst weer een balletje slaan op de baan.

Gijs Brouwer, de nummer 490 op de wereldranglijst, is erg blij dat hij weer op topniveau kan trainen. “De wedstrijden en de toernooien mis ik het meest eigenlijk, maar moeten we nog even geduld voor hebben.”

Ook Frans Poel, manager van NTC de Kegel, is blij dat ze weer open mogen voor topsporters en recreanten. “De topsporters werden natuurlijk helemaal gek, die hebben 7 à 8 weken niet kunnen trainen.”

Zelf hebben Frans en zijn team ook niet stilgezeten. “Er is een kok hier, die heeft geschilderd. We hebben de kleedkamers gerenoveerd. Maar ja, het gaat er toch om dat er lekker gesport wordt. Dat is ook zo belangrijk voor iedereen.”

Kijk hier naar een reportage van mediapartner RTV Amstelveen.