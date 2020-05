Behoefte aan een fris hoofd is groot: klanten veel te vroeg bij de kapper

BEVERWIJK - Kapster Filiz Ozdemir had de uren afgeteld, maar de klanten van haar kapsalon waren nóg ongeduldiger. Ze arriveerden zonder uitzondering ruim op tijd, een enkeling zelfs een kwartier te vroeg bij de salon in Beverwijk. "Ze hebben er zin in", zegt Filiz en ze kijkt tevreden in het rond.

NH Nieuws/Fred Segaar

De telefoon speelt onophoudelijk zijn deuntje. Iedereen wil een afspraak maken. Ze zijn volgende week aan de beurt. "Het loopt storm", zegt Filiz. En daar is ze blij mee. "Ja, ik heb er echt zin in. We hebben zo'n tijd niks kunnen doen dat dit wel heel fijn is."

NH Nieuws

Als er even geen klant is, wast Filiz voordurend haar handen of ontsmet het knipgerei. "Alles voor de veilgheid van onze klanten. We zijn zo blij dat we ze weer kunnen helpen." Het is wederzijds. De klanten kunnen niet wachten op een nieuwe coupe. "Het is hard nodig", zegt een man-op-leeftijd. "Ik kan bijna een staartje maken. Het is hard nodig dat de schaar er ingaat."