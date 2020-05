Veerboot Texel-Den Helder vaart vanaf vrijdag weer volgens normale dienstregeling

TESO doet een verzoek aan reizigers om zich aan boord te blijven verspreiden om de 1,5 meter afstand te bewaren. Inzittenden van auto's moeten tot nader order tijdens de overtocht nog in de auto blijven zitten. Passagiers die zich niet in een voertuig bevinden, zijn vanaf 1 juni verplicht om bij de overtocht aan boord een mondkapje te dragen.

'TESO had vorig weekend maar 70 bezoekers per overtocht, bij capaciteit van 1.750'

