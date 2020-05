Gemeente Alkmaar waarschuwt voor harde maatregelen na veel te druk weekend

ALKMAAR - Het was afgelopen weekend enorm druk in de parkjes rondom het Alkmaarse centrum, ondanks het advies om drukte te vermijden en anderhalve meter afstand te houden. Gemeente Alkmaar dreigt daarom met ingrijpende maatregelen.

"Er zijn zeker zorgen over de drukte, niet alleen op het Bolwerk maar ook in andere delen van de stad", laat de gemeente Alkmaar weten aan NH Nieuws.

Bovenstaande foto is genomen langs de singel, aan het Bolwerk, waar sinds deze week grote groepen mensen hun picknickkleden weer uitgooien zodra de zon begint te schijnen. Dit zorgde onder Alkmaarders voor enige frustratie; want waarom werd er niet gehandhaafd door de politie, vroeg een aantal zich af?

"Politie en handhavers wijzen de mensen hier consequent op", zegt de gemeente, die samen met de veiligheidsregio gaat over de 'coronahandhaving'. "We proberen het uitdelen van boetes zoveel mogelijk te beperken, maar handhaven waar dat echt nodig is", aldus de gemeente in een reactie.

Cirkels op de grond

De gemeente heeft al meerdere maatregelen genomen om bezoekersstromen te spreiden en te beperken. Zo zijn er speciale routes uitgestippeld, zegt de gemeente, waardoor de anderhalvemeter afstand kan worden bewaard. "Denk daarbij aan het vrijmaken van de straten van bebording of uitstallingen of het realiseren van looproutes."

Ook zijn er donderdag door heel Alkmaar cirkels op de grond gespoten. Daar was NH Nieuws bij. Bekijk hier de reportage. En er zijn tientallen bankjes weggehaald in de binnenstad, om samenscholing zoveel mogelijk te beperken.

Als al die genomen maatregelen niet leiden tot minder drukte op straat, zal de gemeente harder ingrijpen. Denk daarbij aan het afsluiten van gebieden. "De voorzitter van de Veiligheidsregio (de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge, red.) wil dat juist zoveel mogelijk voorkomen. Het is dus belangrijk dat de mensen zelf ook hun steentje bijdragen in het naleven van de richtlijnen", aldus gemeente Alkmaar.