Noah Fadiga keert niet terug bij FC Volendam

VOLENDAM - Voor het eerst in twee maanden stonden de spelers van FC Volendam weer gezamenlijk op het trainingsveld. Huurling Noah Fadiga (links op de foto) ontbrak. Hij is terug naar Club Brugge. Zakaria el Azzouzi revalideert nog van een zware knieblessure.

Pro Shots/Ron Baltus

Van negen tot één uur werd er getraind in kleine groepjes. Vanwege de richtlijnen van het RIVM en de KNVB mochten spelers niet de kleedkamer in om zich om te kleden of te douchen. Publiek en pers waren niet welkom. Tekst gaat verder onder de video

NH Sport/Edward Dekker

Trainer Wim Jonk was na afloop wél beschikbaar voor een interview met NH Sport. Kwamen de muren niet op je af?

"Dat viel wel mee. Ik deed aan hardlopen en een beetje wandelen. Verder analyses maken. Maar het mooiste is als je dingen op het veld kunt doen. Ook wil ik lekker een balletje kunnen slaan. Om te kunnen golfen, ging ik naar het park toe. Daar zetten we twee paraplu's neer en met een paar vrienden gingen we die bal dan mikken in zo'n paraplu."

Quote "Om te kunnen golfen, ging ik naar het park toe" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Hoe ging het vanochtend toen de spelers binnenkwamen?

"Ja, dat is best apart. Ze kwamen niet tegelijk binnen en ze hielden zicht goed aan de regels. Het ging best wel smooth, maar af en toe sluipt het er toch gauw in. Voetbal blijft een spel. Je zoekt elkaar op. Daar moet je elkaar af en toe op attenderen." Hoe doe je dat, trainen op anderhalve meter?

"Je zit inderdaad met die regels dat je niet teveel langs elkaar loopt. Dat is beste lastig. Je moet creatief zijn en naar andere vormen zoeken. Veel technische vormen en bepaalde spelprincipes."

Pro Shots / Rob Romer

Was iedereen van de partij?

"Noah Fadiga is terug naar Club Brugge en Zakaria El Azzouzi revalideert nog. Voor de rest was iedereen er. Sommige jongens waren vandaag vrij roestig. Dat is logisch."

Quote "Sommige jongens waren vrij roestig" FC Volendam-trainer Wim Jonk