De Grote Eenzaamheid Show dit keer online te bezoeken

HAARLEM - Na meerdere optredens in het Patronaat en het Haarlemmerhout Theater komt De Grote Eenzaamheid Show in Haarlem vanwege de coronacrisis morgen met een vol programma, maar dan online.

De Grote Eenzaamheid Show is bedacht door presentator Lodewijk de Ruiter en heeft als doel eenzaamheid uit de taboesfeer te halen. De show is bedoeld voor alle belangstellenden, niet alleen voor mensen die zich eenzaam voelen. "We geven aandacht aan activiteiten die mensen uit de eenzaamheid halen", legt Karin Wissenburg van welzijnsorganisatie Haarlem Effect uit.

Vanuit een geheime locatie in Haarlem-Noord - want publiek is vanwege de coronamaatregelen niet welkom - presenteert De Ruiter vanaf 20.00 uur een talkshow van anderhalf uur lang. Centrale vraag is: hoe is het in Haarlem, nu er zoveel vrijheidsbeperkingen zijn door een rondwarend virus?

Gepassioneerde tango-dans

Dichters als Marianne Mathijsen en Sjaak Vrugt laten daar hun licht over schijnen. Muziek wordt er ook gemaakt: door New Harlem Brothers en De Vlaartjes. Ook is online een gepassionneerde tango-dans te zien.

Gast is onder andere Marleen Klooswijk die vertelt hoe het voor haar en haar crew voelt nu ze het jaarlijkse Houtfestival niet mogen organiseren. Eva Durlacher geeft uitleg over hoe zij 55-plussers via Zoom aan het tekenen krijgt. En Wilma Warmerdam vertelt over de vragen die mensen van de Altijd Contact telefoonlijn krijgen van Haarlemse inwoners. Dirigent Lorenzo Mignacca, dirigent van Haarlemse jongerenbigbands, vertelt over zijn online-activiteiten.

Anderhalve meter

De organisatie is anders dan anders nu de show online te zien is, vertelt Karin Wissenburg. "Van een aantal mensen zijn van tevoren flimpjes opgenomen die worden uitgezonden. De muziek komt wel live vanaf de locatie. Er zijn daar twee zaaltjes en dan wordt er tussen die zaaltjes geschakeld. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat mensen anderhalve meter uit elkaar blijven."

Verder zijn alleen de presentator en het technische team aanwezig. "Deze andere manier van presenteren is heel spannend. Het zou erg leuk zijn als het allemaal gaat lukken", zegt Wissenburg.

De aangepaste Grote Eenzaamheid Show is te zien via deze link.