Twee mannen met vuurwapen aangehouden in Hoorn dankzij alerte voorbijganger

HOORN - Dankzij een oplettende voorbijganger zijn zondagmiddag in de Huesmolen twee mannen van 19 en 23 jaar aangehouden. Zij hadden een vuurwapen bij zich. De politie is op zoek naar informatie over een derde verdachte die op de vlucht sloeg. Wat de mannen met het wapen van plan waren wordt onderzocht.

De politie kreeg zondagmiddag rond 15:40 uur een melding over drie personen die in winkelcentrum de Huesmolen nabij de Lidl stonden. Eén van hen zou een vuurwapen bij zich hebben.

Nadat de politie bij de Huesmolen aankwam zijn er twee mannen op verschillende plekken in het winkelcenturm aangehouden. Dit zijn een 19-jarige man uit Zwaag en een man van 23 jaar zonder vast woonadres. De derde verdachte was nergens meer te bekennen.

Kort na de aanhouding vond de politie in de omgeving een vuurwapen. Daarnaast zijn er andere spullen aangetroffen, ook die zijn meegenomen voor nader onderzoek. De twee aangehouden mannen zitten nog vast en worden verhoord.

Tips?

De recherche is een onderzoek gestart naar de identiteit van de derde verdachte en doet daarom een beroep op het publiek. Iedereen die zondagmiddag tussen 15:15 uur en 15:45 uur iets verdachts heeft gezien in de omgeving van de Huesmolen wordt gevraagd dit te melden.

Mocht je weten wie de derde verdachte is of heb je andere informatie die kan bijdragen aan het politieonderzoek? Laat het aan de politie weten via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.