Bussumse marathonkapper knipt er flink op los: "Het was een groot feest"

Reinier kan er na een werkdag van liefst achttien uur eindelijk bij gaan zitten. "Dat heb ik tussendoor maar niet gedaan, want ik was bang dat ik anders niet meer op kon staan. Het was best een vermoeiende dag, maar ik heb nog veel energie over, hoor. Ik zou nog best een paar klanten kunnen knippen", lacht hij. "Maar morgenochtend zal het wel anders zijn. Dan moet ik misschien wel in een rolstoel gaan knippen, want ik zal wel spierpijn hebben."

Dat zijn klanten blij waren dat ze hun 'coupe corona' eindelijk konden inruilen voor een fris modelletje, blijkt wel uit de vele cadeaus die de kapper de hele dag door kreeg. "Er werden flessen wijn gebracht, bier, bloemen, taarten, snoep. Het kon niet op. Ook mensen die niet geknipt konden worden vandaag kwamen langs op wat te brengen. Ook zijn er heel veel toeterende auto's en zwaaiende fietsers langs gekomen. Heel erg leuk, want het is toch een stukje waardering", vertelt Reinier.

Morgen gaat Reinier weer vrolijk verder met knippen, alleen werkt hij dan wel gewoon een normale werkdag.

