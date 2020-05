Kappers, rij-instructeurs en tatoeëerders terug aan het werk: "We kunnen weer geld verdienen"

ALKMAAR - Contactberoepen mogen weer aan de slag, mits er veilig gewerkt kan worden. Het RIVM heeft adviezen uitgewerkt waarop de brancheverenigingen hun eigen protocollen kunnen baseren. In de regio Alkmaar proberen ondernemers er in de anderhalvemetersamenleving het beste van te maken.

Rij-instructeur Wilfred Croese is blij dat hij weer mag starten met lesgeven. De beperkingen zorgen er wel voor dat zijn planning en agenda er de komende tijd heel anders uit gaan zien. "Anderhalvemeter in de auto werkt niet, dus we ventileren, houden het goed schoon en desinfecteren de auto na elke leerling. We vragen of de handen zijn gewassen en naar de gezondheid van de leerling en van mensen in de omgeving. Iedereen wordt thuis opgehaald en weer thuis afgezet. Het levert wat gedoe op, maar niet zeuren. We kunnen weer geld verdienen en dat is belangrijk."

Bent u fit?

Patrick Krook, eigenaar van De Barbier in Alkmaar maakt zich klaar voor een compleet volgeboekte maand in de barbershop. "We zijn nog druk bezig met opruimen, schoonmaken en schilderen. Er hangt een nieuwe tv aan de muur - om het de komende tijd toch net even iets gezelliger te maken."

Ook bij de knipstoelen zijn de nodige maatregelen genomen om op een veilige manier te kunnen werken. "Ik werk nu nog maar met vier werkplekken, zodat er drie meter tussen het personeel zit. We werken daarbij met handschoentjes. Bij binnenkomst vragen we aan alle klanten of ze fit zijn. Bij signalen van ziekte worden mensen direct naar huis gestuurd."

Kantje boord

Voor tattoeëerder Marcel van Eijk van Tattoo 22 verandert er in principe weinig op de werkvloer. "Wij hoeven eigenlijk niks te veranderen. Het is niet verplicht om een mondkapje te dragen en wij hanteren dezelfde regels als bij EHBO, steriel, dus het is hier altijd erg schoon." Van Eijk is ontzettend blij dat de afspraken langzaam weer binnenstromen. "Het was echt kantje boord voor ons. We missen gewoon een paar maanden aan inkomsten. Maar we gaan langere dagen maken om het verlies hopelijk weer een beetje in te halen.