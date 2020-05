De rijinstructeur, de wenkbrauwspecialist en de lerares over hun eerste dag: "Yes, we mogen weer!"

Vandaag wordt de eerste stap genomen in de verruiming van de coronamaatregelen: de scholen gaan weer open en ook de contactberoepen gaan weer van start. Dat betekent voor veel West-Friezen eindelijk weer een 'eerste werkdag' na acht weken thuiszitten.

Rijinstructeur Dirk-Jan Steltenpool uit Wervershoof Hij had de dozen met mondkapjes en desinfectiespray al klaar staan. "Ik heb afgelopen weekend de auto nog even gecontroleerd na het lange stilstaan, de banden op spanning gebracht en we konden weer beginnen. Ik was vanmorgen heel blij dat ik weer aan de slag mocht. Ik heb de leerlingen gemist en het was eindelijk weer een normale dag." Wel vergt het werk wat aanpassing aan de huidige regels. "Normaal gesproken bracht de ene leerling de ander thuis, maar nu mag er geen extra persoon in de auto en dat kost tijd." Voordat Steltenpool naar de volgende leerling rijdt laat hij de auto een kwartier luchten en desinfecteert hij alles, vertelt hij lachend: "Ik heb er een baan als schoonmaker bij." Alles is goed voorbereid, maar aan één aandachtspuntje is nog niet gedacht: "Ik kan nergens terecht voor een sanitaire stop. Voorheen deed je dat bij een tankstation, maar alles is gesloten."

De leerlingen zelf zijn blij dat ze weer terecht kunnen vertelt de rij-instructeur. "De achterstand valt me mee, de meesten rijden zo weer weg." Echt storm loopt het helaas nog niet. "Ik had verwacht dat de telefoon roodgloeiend zou staan, maar ik denkt dat de leerlingen nog huiverig zijn. Je zit met zijn tweeën in een afgesloten ruimte natuurlijk." Steltenpool draagt zelf een mondkapje en let goed op de hygiëne. "Ik rijd met een gerust hart rond."

Wenkbrauwspecialiste Romy van der Thiel uit Enkhuizen De Browbar van Romy van der Thiel is sinds vandaag weer geopend. "Yes, we mogen weer", dacht ze vanmorgen toen ze haar salon binnenstapte. "Het is zo fijn om klanten weer blij de deur uit te zien gaan." In januari is zij haar eigen salon in Enkhuizen gestart. "Ik was net twee en een halve maand goed bezig en toen besloot ik half maart dicht te gaan. Dat was heel onwerkelijk."

Na twee maanden thuiszitten is Van der Thiel naar eigen zeggen weer toe aan een beetje ritme in haar leven. Ze is helemaal uitgerust om fris te beginnen. Dat is maar goed ook. "De avond na de persconferentie liep mijn reserveringssysteem vast", vertelt Van der Thiel lachend.

De klanten zijn blij dat ze weer terecht kunnen. "Ik had wel verfpakketjes gemaakt zodat ze hun wenkbrauwen thuis een beetje bij konden houden, maar ik kreeg wel berichtjes als: "Ze groeien zo hard, we willen graag weer komen." Ook Romy van der Thiel neemt extra maatregelen. "In mijn werk ben je altijd wel alert op hygiëne, maar nu houd je dat extra in de gaten." Ook monitort ze van tevoren of klanten geen klachten hebben. "We doen dit samen en we moeten er op vertrouwen dat we daar open in zijn tegen elkaar."

Leerkracht bovenbouw Rian Schoenmaker uit Zwaag Rian Schoenmaker geeft les op Basisschool Het Ooievaarsnest in Zwaag. De kinderen zijn net de deur uit. "Het ging goed", vertelt ze, "en wat was het fijn ze in levende lijve te zien." De afgelopen weken zat Schoenmaker bijna hele dagen achter de computer om virtueel les te geven. "Er is een reden dat ik niet voor een kantoorbaan heb gekozen: van dat scherm werd ik vermoeider dan van een hele dag voor de klas staan."

Natuurlijk ging alles even anders dan normaal gesproken. De leerkrachten hadden van tevoren een instructiefilmpje opgenomen waar iedereen moest verzamelen. "Ik kon zien dat de kinderen dat braaf hadden gekeken, ze wisten precies waar ze heen moesten. Één ouder liep per ongeluk het plein op en de kinderen begonnen meteen te schreeuwen dat dat niet mocht."

