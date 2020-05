Blije gezichten op Bloemendaalse De Josephschool: "Ik had er heel veel zin in"

BLOEMENDAAL - De meeste leerlingen van De Josephschool hadden vooral veel zin om weer naar school te gaan vanmorgen. Na twee maanden uitslapen en huiswerk maken, waren ze er echt aan toe om elkaar weer te zien. " Het lukte niet echt om goed te slapen", vertelt Puck, een leerling van De Josephschool. "Ik had er heel veel zin in."

Op De Josephschool in het centrum van Bloemendaal is de afgelopen weken hard gewerkt om de school voor te bereiden op de terugkomst van de kinderen. Er zijn afspraken gemaakt die in alle klassen worden doorgevoerd. "Er is een speciale looproute, er hangen overal posters waarop duidelijk wordt gemaakt dat we allemaal onze handen moeten wassen en de klassen zijn zo ingericht dat de kinderen afstand houden tot de leerkracht", vertelt Marleen Liefaard, leerkracht van groep 8.

In haar klas staan de tafels in een u-vorm en mogen de kinderen niet naar haar toekomen voor uitleg. "Ik kan vanaf het midden op afstand op de tafetjes kijken en uitleg geven. Het zal ongetwijfeld een keer gebeuren dat ik moet zeggen: 'Ho terug, je mag hier niet komen' en dat is natuurlijk heel gek."

Leerlingen

Een aantal leerlingen van de groepen 7 en 8 vond het thuiswerken saai en verheugen zich er weer op om naar school terug te gaan. Zo vertelt Jana: "Ik kon ook niet echt leuke dingen doen, dus het werd wel saai thuis." En Mees is blij dat hij iedereen weer ziet vandaag. "Ik kan nu eindelijk mijn klasgenoten weer zien, wel de helft maar dat is beter dan niks."

Bas een leerling van groep 7 denkt eindelijk weer beter les te krijgen. "Ik denk dat we niet heel goed les hebben gekregen thuis en ik denk dat het op school beter gaat."

Juf Marleen verwacht dat de kinderen toch even moeten inkomen de eerste twee dagen en dat daarna alles weer een beetje normaal wordt. "Het is heerlijk om de kinderen weer te zien. En het voelt alsof we gewoon weer verder gaan, waar we gebleven waren."