Amsterdam 75 jaar terug: Amsterdammer Ernst Verduin (17) overleefde de kampen: "Vught was een leerschool"

In kamp Buchenwald, dat op 11 april 1945 werd bevrijd, gingen gevangenen zelf aan de slag om het kamp op te ruimen. Ze waren in afwachting van hun repatriëring naar huis.

Een van hen was de toen 17-jarige Joodse jongen Ernst Verduin uit Amsterdam, die twee jaar en vier maanden gevangenschap in verschillende kampen had overleefd. Geluk, toeval, maar ook hulp van anderen en moedig optreden hadden zijn leven gered.

Oorlogsverslaggever John O'Conner kon destijds de gruwelijkheden van het kamp nog zien, voelen en ruiken, ook al waren de nazi's verdwenen. Zo schreef hij 75 jaar geleden: "over het hele kamp hangt een onbeschrijfelijke atmosfeer terwijl de lucht van dicht opeengepakte gestorvenen in de neusgaten dringt. En dat ondanks een sterke ontsmettingslucht. Sommige geïnterneerden lopen rond met een gezicht van: 'wat ze mij ook gedaan hebben, eronder kregen ze mij niet!'"

Samen met zijn ouders en zijn zus Wanda werd hij in januari 1943 opgepakt en overgebracht naar kamp Vught. Daar hoorde Ernst van een SS'er over wat er in de vernietigingskampen gebeurde. "Hij vertelde over de vergassingen en hoe het wel twintig minuten kon duren voordat die tot de dood leidden. Degenen die dan toch nog leefden, werden daarop doodgeknuppeld. We wisten dus wat daar gebeurde uit de eerste hand," beschrijft Ernst in zijn boek 'over leven'.

"Kamp Vught was een leerschool voor mij, waar ik later veel aan heb gehad om te kunnen overleven", zegt Ernst. "Ik leerde daar dat je je moest aanpassen, maar soms ook het tegendeel moest doen."

In september 1943 werd hij met zijn zus Wanda via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Een verschrikkelijke reis, in een volgepakte, stinkende wagon, met nauwelijks te eten en te drinken.