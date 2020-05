Leerlingen islamitische basisschool interviewen burgemeester Hamming: "Mijn vrouw is thuis de leider"

ZAANDAM - Burgemeester Jan Hamming had vanmorgen een bijzonder interview. Niet de krant of NH nieuws vroeg hem over de laatste stand van zaken in de gemeente Zaanstad, maar leerlingen van de islamitische basisschool De Horizon vroegen hem het hemd van het lijf. De 12-jarige Nisa was vooraf wel een beetje zenuwachtig: " Mijn hart gaat tekeer."

Een paar leerlingen van groep 8 hadden de eer om de burgervader te interviewen. Dit in het kader van een project dat over leiderschap gaat. Het 'zoom' interview met burgemeester Jan Hamming vormde de afsluiting van het project. Nisa mocht het spits afbijten: "Wat heeft u voor Zaanstad gedaan en wat gaat u nog doen?"

"Moeilijke vraag hoor", antwoordt Hamming. "Het leuke is om met iedereen contact te hebben. Ik moet veel vergaderen en besluiten nemen en loop dan ook vaak met mensen mee, zoals een vuilnisman. Mijn doel is om Zaanstad mooier en gezelliger te maken en soms lukt dat een beetje." Nisa vraagt zich ook af of Hamming thuis de leider is. "Nee", lacht hij "Mijn vrouw is thuis de leider, al doen wij veel samen en gaat ze vaak met mij mee naar bijvoorbeeld onderscheidingen."

De 11-jarige Ceylin vraagt wat vroeger zijn bijbaantje was. "Ik heb heel veel schoongemaakt en kranten bezorgd. Die baantjes helpen je om jezelf te ontwikkelen."

Is het werk van de burgemeester veranderd door de Covid-19, vragen de leerlingen zich af. "Nog meer vergaderen en crisis overleg met mensen uit de zorg en ministers", zegt de burgemeester.

Een van de leerlingen wil ook weten of de burgemeester wel eens verdrietig is. Heel eerlijk geeft Hamming toe dat dat wel eens zo is.