Partners mogen weer mee met zwangere vrouwen in Spaarne Gasthuis

Voorwaarde is dat de partner geen verkoudheidsklachten heeft. Mensen die mee komen naar afspraken worden eerst gescreend. Degene die meekomt moet wel anderhalve meter afstand van het ziekenhuispersoneel houden. Een partner mét verkoudheidsklachten mag bij de bevalling in het ziekenhuis zijn. Daar zijn dan wel voorwaarden aan verbonden zoals het dragen van een mondkapje.

Corona in Haarlem

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

👥 Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en Omgeving en krijg updates in je tijdlijn