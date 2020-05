Gemeente Velsen kritisch over les in dagdelen, ouders 'blij dat de kinderen weer naar school gaan'

IJMUIDEN - Het is er een tijd niet geweest, maar ook in IJmuiden klonk vanochtend weer het geluid van spelende kinderen op het schoolplein. Ze hadden er zin in, de leerlingen van de Zefier. Ze zijn lang genoeg thuis geweest.

NH Nieuws

"Ik ben heel blij", verzucht één van de moeders. "Aan de andere kant: ik vond het ook wel gezellig ze een tijdje bij ons te hebben." Een andere moeder is blij dat er weer ritme in het gezinsleven komt. "Hoewel het nog maar om vier dagdelen gaat, komt er toch weer een bepaalde regelmaat in. Dat is fijn." tekst gaat door onder de video

NH Nieuws

De Zefier is onderdeel van Atlant Basisonderwijs. Deze organisatie heeft ervoor gekozen de leerlingen vier halve in plaats van twee hele dagen naar school te laten gaan. In een bericht op Twitter heeft wethouder Bram Diepstraten van Velsen daar zijn teleurstelling over uitgesproken. "Dit zorgt voor meer drukte en verkeersbewegingen vier keer per dag. Ik hoop dat het schoolbestuur dit besluit alsnog gaat heroverwegen."

Quote "Halve dagen naar school betekent meer verkeersbewegingen, ik hoop dat ze dit besluit heroverwegen" wethouder Bram Diepstraten

Sjoerd van de Locht, locatieleider van de Zeefier, zegt dat de school goed heeft nagedacht over de beslissing voor halve dagen te kiezen. "Ik kan niet ontkennen dat er meer verkeersbewegingen zijn, maar er zit een uur tussen de ochtend- en middagshift. In dat uur komen de twee absoluut niet met elkaar in aanraking, want de één gaat om 11.00 uur naar huis en de andere groep is hier pas weer om 11.55 uur. Elk model heeft zijn voors en tegens. Wij hebben er goed over nagedacht en denken dat deze oplssing voor de kinderen het beste is."