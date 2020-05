Klein Huizer verzorgingshuis mag als proef weer bezoek ontvangen: "We hebben het gemist"

HUIZEN - Een voorzichtige stap, maar wel een enorme opluchting: de bewoners van het het kleine Huizer verzorgingshuis De Oude Pastorie mogen vanaf vandaag weer bezoek weer ontvangen. Het verzorgingshuis, waar 26 dementerende ouderen wonen, is één van de vijfentwintig verzorgingshuizen waar bezoekje mondjesmaat weer welkom is. "Het wordt een heel karwei, maar we zijn ontzettend blij dat het weer kan", zegt zorgondernemer Linda de Haan.

Toen afgelopen week bekend werd dat er als proef weer bezoek zou worden toegestaan in verzorgingshuizen, meldde De Oude Pastorie zich meteen aan als een van de proeflocaties. Een paar dagen later kregen ze te horen dat ze de Gooise proeflocatie werden. "We staan er eigenlijk al een tijdje klaar voor", vertelt De Haan. "Eén van de voorwaarden was dat het verpleeghuis coronavrij is. Dat zijn we gelukkig tot nu toe altijd geweest. Daar komt bij dat we natuurlijk een kleinschalig verpleeghuis zijn, waardoor bepaalde dingen een stuk makkelijker te handhaven zijn. Dat de keuze op ons valt, is echt heel erg fijn."

Want, zoals ongetwijfeld voor alle verpleeghuizen het geval is: het was de afgelopen twee maanden ontzettend zwaar. "Je merkt dat onze bewoners hun familie hebben gemist. Er wonen hier alleen maar dementerende mensen. Voor een deel is het zien van een bekend gezicht ook heel erg belangrijk. Er werd elke dag wel eens naar een bepaald familielid gevraagd. Dat we ze steeds moesten vertellen dat er vandaag niemand kwam, deed pijn. We hebben het tussentijds wel opgelost door te videobellen met familieleden of gesprekjes over de heg te houden, maar dat is toch heel anders dan een echt bezoek. Dat het nu weer mag is zo ontzettend welkom."

Het gemiste contact met familieleden gaat nu voorzichtig weer terugkomen, maar het blijft nog steeds beperkt. Zo mag er vanaf vandaag per bewoner maar één vaste bezoeker langskomen. "Daarnaast verwelkomen we maar vijf bezoekers per dag. Dus vijf bewoners krijgen bezoek, de volgende dag weer vijf anderen", vertelt Linda.

Alleen op afspraak

Waar familieleden normaal gesproken een sleutel van het huis van hun vader, moeder of opa of oma hebben en zomaar kunnen binnenlopen, gaat bezoek nu alleen maar op afspraak. "Je mag alleen op de afgesproken tijd langskomen. Als je binnenkomt, moet je eerst je handen goed wassen en wordt je temperatuur gemeten. Je krijgt dan een mondkapje op en wordt naar een ontvangstkamer gebracht. De bewoners worden daar dan door het personeel ook naartoe gebracht. We hebben een zithoekje gemaakt, waar het bezoek en de bewoner op anderhalve meter afstand tijd met elkaar kunnen doorbrengen."

Elk bezoekje duurt drie kwartier en wordt, vanuit een naastgelegen kamer, in de gaten gehouden door een verpleegkundige. "Er wordt onder meer gekeken of de bezoeker en de bewoner wel afstand van elkaar houden. Dat proberen we zoveel mogelijk vast te houden, al zullen we daar niet altijd streng op zijn. Deze regel is nou eenmaal niet altijd even makkelijk uit te leggen aan iemand met dementie. Het kan natuurlijk gebeuren dat een bewoner het familielid dat hij gemist heeft toch even vastpakt, zeker als het om een echtgenoot gaat. Dat willen we en kunnen we niet voorkomen."

Na elk bezoek wordt alles weer ontsmet. De ontvangstkamer wordt weer schoongemaakt en een verpleegkundige gaat met de bewoner mee naar de kamer om goed de handen te wassen en bijvoorbeeld ook de deurklinken weer schoon te maken.

Spannend avontuur

Hoewel het weer toestaan van bezoek een hele verademing is, blijft de komende tijd spannend voor de medewerkers van De Oude Pastorie. "We zijn allemaal blij dat er weer familieleden mogen langskomen. We hebben de familie ook echt gemist, want het brengt toch een bepaalde dynamiek in het huis. Maar daar staat wel tegenover dat we alles op alles blijven zetten om het coronavirus buiten te deur te houden. Dat is ons toe nu toe gelukt en dat houden we graag zo. Je merkt wel dat dat ook met de medewerkers een bepaalde druk met zich meebrengt. Niemand wil degene zijn die het virus wel mee naar binnen neemt."

Mede daardoor blijft het Ministerie van Volksgezondheid en de GGD de komende tijd in de gaten houden hoe het gaat met de proef. "Er zal onder meer worden gekeken of onze maatregelen goed werken of dat er iets verbeterd moet worden, maar ook hoe het gaat met de verspreiding van het virus. Dat moet er mede voor zorgen dat de komende tijd meer verpleeghuizen weer open mogen. Dat hopen ook wij van harte."