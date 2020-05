Op Dag van de Zorg Haarlemse doneeractie Gouden Hart voor ziekenhuispersoneel

HAARLEM - Met één grote actie twee vliegen in één klap: de stichting HeelHaarlemHelpt wil zorgmedewerkers een 'Gouden Hart'-voucher geven die ze kunnen besteden bij Haarlemse winkels en bedrijven. Haarlemmers worden gevraagd 1 euro te doneren. "Ik hoop dat het hetzelfde effect heeft als toen Serious Request in de stad was en dat het een 'boost' geeft om elkaar te helpen", vertelt initiatiefnemer Daphne Sijmonsbergen.

Ramon Philippo

Met het ingezamelde geld van de actie HeelHaarlemHelpt kunnen in eerste instantie de 4.000 personeelsleden van het Spaarne Gasthuis een voucher ter waarde van 40 euro krijgen. Haarlemse winkeliers, kappers of restaurants die het hdoor de coronamaatregelen moeilijk hebben, kunnen zich vanaf vandaag bij de actie aansluiten en worden zo door het verzilveren van de cheque ook gesteund. Sijmonsbergen kwam in het begin van de 'intelligente lockdown' thuis na een dag werken bij de gemeente Haarlem, waar ze veel te maken heeft met de impact van de coronamaatregelen. "Je ziet acties voorbij komen, zoals dat klappen voor de ziekenhuismedewerkers. En toen bedacht ik hoe mooi het zou zijn als je iets tastbaars aan hen kan geven en dan ook de lokale ondernemers kan steunen", licht ze toe. "Dan verbindt je doelen aan elkaar."

Quote "Ik hoop op hetzelfde effect als tijdens Serious Request in Haarlem" Daphne Sijmonsbergen, initiatiefnemer Heelhaarlemhelpt

Enthousiaste vrienden hebben samen met haar de stichting opgezet en sponsoren gevonden die het idee omarmen. De Stichting J.C. Ruigrok, dat liefdadigheidsinitiatieven ondersteunt, heeft 10.000 euro gedoneerd voor de opstartkosten. Het zogenoemde Gouden Hart biljet wordt gemaakt door Joh. Enschede, en krijgt een heus watermerk waardoor het niet is te vervalsen. Met een donatie van elke Haarlemmer kan er potentieel 160 duizend euro ingezameld worden. Als er meer geld binnenkomt, worden daarna ook de medewerkers van de verzorgingshuizen in Haarlem getrakteerd op de voucher en eventueel later ook bijvoorbeeld mensen werkzaam in de gehandicaptenzorg. Er wordt overigens geen onderscheid gemaakt in welke Haarlemse bedrijven zich kunnen aansluiten bij de actie. Maar de stichting roept wel op tot collegialiteit van de ondernemers die het nog goed hebben om deze actie zoveel mogelijk ten bate te laten komen aan de ondernemers die in slecht weer verkeren.