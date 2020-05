Basisscholen weer open: "Denk niet dat we meteen allemaal gaan werken"

NOORD-HOLLAND - Na ruim anderhalve maand online lessen en thuisonderwijs krijgen basisscholieren vanaf vandaag weer les in hun vertrouwde omgeving, op school. Van Haarlem tot Den Helder: bijna overal in de provincie stonden kinderen vanochtend te popelen om weer naar school te gaan.

Waar ze het meest naar uit kijken? "Om iedereen weer te zien", zegt een scholiere van de Havenrakkers in Broek in Waterland. "Ik denk niet dat we meteen allemaal gaan werken." Een ander meisje vertelt dat ze haar vriendjes en vriendinnetjes heeft gemist, maar op de vraag wie ze het meest heeft gemist, volgt een onverwacht antwoord: "De juffrouw!" Of ouders hun kinderen met een gerust hart naar school sturen? De een wel, de ander niet. "Het blijft een gok", erkent een vader. "Ik vind het niet erg om ze weer naar school te doen", zegt een moeder, al had haar zoon het ook niet erg gevonden als het nog een paar weken langer had geduurd.

Op de meeste basisscholen zijn kinderen de komende tijd twee dagen per week welkom, maar scholieren van de Zefier in IJmuiden gaan iedere week vier halve dagen naar school. Om het aantal verkeersbewegingen te beperken had de gemeente liever gezien dat ook zij twee volle dagen per week les zouden krijgen, maar het schoolbestuur besloot anders. "Er zit een uur tussen de ochtend- en de middagshift", vertelt locatieleider Sjoerd van der Locht. "En in dat uur komen die twee groepen niet met elkaar in aanraking, want de ene groep gaat om 11.00 uur naar huis, en de anderen zijn hier pas om 11.55 uur." Lees verder onder de video

Leerlingen van de Roald Dahlschool in Zwaag gaan wel twee volle dagen per week naar school. Meester Paul van groep 7 benadrukt dat zijn leerlingen thuis 'niet niks' hebben gedaan, al blijken zijn leerlingen blij dat ze hem weer direct kunnen aanspreken. "Als je iets niet begreep, moest je een mailtje sturen", vertelt Robin. "Nu kun je het gewoon vragen." Om te voorkomen dat de leerlingen in hun spontaniteit te dicht bij meester Paul komen, is er met opvallend felgekleurd lint een vak rond zijn tafel gemaakt. "Kinderen komen automatisch naar je toe, daarom hebben we een goed zichtbare roze lijn op de vloer geplakt."

Ook voor juf Lieke van Eben Haëzer uit Den Helder is het 'een spannende dag'. "Je bent er zo'n tijd uitgeweest, nog langer dan de zomervakantie. We hebben het onderwijs best goed voorgezet, maar het is toch anders als je elkaar gewoon ziet. Dus ik heb wel een gezond zenuwkriebeltje." De juf begint de eerste schooldag met een leesles. "Daarna gaan we rustig opstarten, hoe is de tijd voor jullie geweest? Eigenlijk zouden we vandaag op kamp gaan, maar dat kan niet doorgaan en dat is jammer. Dus daar wil ik ook wel over in gesprek met de kinderen."

Hier en daar zullen leerkrachten hun bedenkingen hebben bij het heropenen van de scholen, al geldt dat niet voor de juffen en meesters van basisschool Teun de Jager in Schoorl. "Ik kan me voorstellen dat sommige mensen huiverig zijn", zegt ISOB-directeur Robert Smid. "Maar ik heb er vertrouwen in dat als iedereen ziet hoe het gaat, en iedereen zich zorgvuldig aan de voorschriften houdt, het vertrouwen groter wordt."