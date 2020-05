Eindelijk weer naar school: "Het blijft een gok"

BROEK IN WATERLAND - Zoals overal in het land gaan ook leerlingen van basisschool de Havenrakkers in Broek in Waterland vanaf vandaag weer naar school. Over het antwoord op de vraag of dat een wijs besluit is, zijn ouders niet gelijkgestemd. "Het blijft een gok hoe het gaat uitpakken", aldus een vader.

Ook een moeder erkent dat de gevolgen van de heropening van basisscholen nog ongewis zijn. "Het is toch een beetje uitproberen. Aan de ene kant wordt gezegd: het kan veilig. Aan de andere kant zeggen ze: zien wat er gebeurt. Ik vind het toch eng." Andere ouders zeggen het 'niet spannend' te vinden: "Ik vind het niet erg om ze weer naar school te doen." laat een moeder weten en een andere vader heeft vertrouwen in de berichten dat kinderen het virus niet over kunnen brengen "Zo kon het ook niet langer, er zit weinig anders op." Ondanks de twijfel onder ouders is de stemming op het schoolplein uitgelaten. "Om iedereen weer te zien", beantwoordt een meisje de vraag waar ze het meest naar uit heeft gekeken. Een ander meisje zegt haar vriendjes en vriendinnetjes te hebben gemist, maar is ook blij dat ze juf weer in levenden lijve gaat zien. Ouders binnen niet welkom Of ze al haar vriendjes en vriendinnetjes weer gaat zien, is nog maar de vraag. Zoals overal in het basisonderwijs gaan de kinderen voorlopig slechts twee dagen per week naar school. En waar ouders voor de coronacrisis hun kinderen geregeld naar het lokaal begeleiden, is dat niet langer toegestaan. Om het virus buiten te houden, mag op leerlingen en docenten na niemand het gebouw in.

NH Nieuws

Schooldirecteur Peter Bakker heeft er zin in: "Als ik thuis had willen werken had ik wel een ander vak gekozen", zegt hij. Hij benadrukt dat het belangrijk is om de kinderen weer te zien om in te schatten hoe het met ze gaat. De directeur heeft er vertrouwen in dat de protocollen op z'n school worden nageleefd, al sluit hij niet uit dat het bij de jongsten weleens zal misgaan. "Bij kleuters is het lastig, maar we gaan kijken hoe het loopt vandaag."