Meester Paul geeft eerste 1,5m lesdag voor groep 7: "Blij, maar best moeilijk!"

ZWAAG - Meester Paul geeft voor het eerst weer les aan groep 7 van de Roald Dahl school. De helft van de klas is er vandaag. Paul: "Super blij! Afstandsonderwijs is mooi dat het gelukt is, maar de kinderen heb ik echt gemist."

Om half negen komen de dertien leerlingen die vandaag les hebben, de klas binnen. Anders dan een kringgesprek, krijgen ze instructies hoe ze moeten omgaan met de nieuwe anderhalvemeter-klas. Zo zijn de zitplekken aangewezen met een rode stip, handen moeten worden gewassen bij binnenkomst en de leerlingen blijven op afstand van de meester. Bekijk hier hoe groep 7 de eerste lesdag startte:

NH Nieuws

Het thuiswerken was vooral in de eerste weken lastig. Paul: "Ik ben ook ICT'er hier op school. Je merkt dat de leerkrachten niet allemaal even vaardig zijn. Iedereen heeft zich honderd procent moeten inzetten om de vaardigheden te leren." Kinderen die thuis geen tablet of digitale device hadden, kregen dat van school geleend. Voor Amber(10) was het thuiswerken een beproefing in zelfstandig leren. "Mijn ouders wisten niet alle lesmethodes en soms vergat ik ze zelf ook", vertelt ze lachend. De schooldagen thuis waren vaak wat korter en ook moesten haar ouders de aandacht verdelen. "Mijn moeder moest ook veel mijn broertje helpen. In de afgelopen weken moest ze ook weer meer aan het werk"

Quote "Best moeilijk! Mijn ouders wisten niet alle lesmethodes en soms vergat ik ze zelf ook" Amber(10) - leerling groep 7

Of de leerlingen door het afstandsonderwijs veel lesstof gemist hebben, dat valt volgens de meester wel te overzien. Paul: "In die acht weken dat ze niet geweest zijn, hebben ze natuurlijk niet niks gedaan. Ouders hebben er hard aan gewerkt. Maar de herhalingen die we in de klas doen, die hebben ze wel gemist."