Gerommel 50PLUS bereikt ook Gooise Meren: raadsleden splitsen zich af

Het rommelt al langer in de landelijke partijtop van 50PLUS. Dat heeft er onder meer voor gezorgd dat partijleider Henk Krol zich heeft afgesplitst van de partij.

De commotie zorgt er ook voor dat 50PLUS verdwijnt uit Gooise Meren nu raadsleden Andreas van der Schaaf en Elisa Nuij met de twee zetels van de partij op eigen voet verder gaan. Fractievoorzitter Van der Schaaf: "Wij betreuren de interne commotie, die bovendien is ontstaan in een periode waarin onze achterban de partij het hardst nodig heeft. Daar willen en kunnen wij ons niet langer mee associëren."

De twee raadsleden gaan vooralsnog als duo zonder partij verder, maar blijven zich wel richten op ouderen.

Eerste lokale 50PLUS-fractie

De komst van de lokale fractie van 50PLUS in Gooise Meren was in 2015 een mijlpaal voor de politieke partij: het was de eerste gemeente waarin 50PLUS meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen, nota bene op voorspraak van partijoprichter Jan Nagel zelf, en met twee zetels meteen toetrad tot de raad.