Naast drukke weg broedende zwaan dood gevonden in sloot langs Pettemerweg

PETTEN - Een van de zwanen van het koppel dat zich langs de Pettemerweg in Petten had genesteld, is gisteren dood gevonden in een sloot. De gemeente heeft de dode zwaan opgehaald, maar kan verder niks zegen over hoe het dier aan zijn einde is gekomen.

Rob Bastiaansen reed gisteren aan het eind van de middag over de Pettemerweg toen hij zag dat het nest leeg was. Hij stopte om te kijken wat er aan de hand was. "Toen zag ik een dode zwaan in de sloot liggen", vertelt hij aan NH Nieuws.

In het lege nest lagen twee eieren. "Ik heb nog naar de partner van de zwaan gezocht, maar die kon ik niet vinden. De eieren waren al koud, daarom heb ik ze naar het vogelhospitaal in Den Helder gebracht." Het vogelhospitaal laat weten dat de eieren bevrucht zijn, maar nauwelijks zijn ontwikkeld. Waarschijnlijk zijn de eieren dus pas recent gelegd.

Opzet?

Het is onduidelijk hoe de zwaan is doodgegaan en hoe het dier in de sloot is terechtgekomen. "Misschien is de zwaan aangereden of is er opzet in het spel. Je weet het niet", zegt Bastiaansen. "Wel vertelde iemand mij dat er een rode en een witte auto zouden zijn gestopt bij het nest en dat de inzittenden de zwaan in de sloot zouden hebben gegooid."

Drukke weg

Eind april nestelde het zwanenkoppel zich vlak langs de drukke verbindingsweg tussen het dorp en de provinciale weg N9. Om weggebruikers op de zwanen te wijzen, plaatste iemand toen een gevarendriehoek naast het nest.

Bastiaansen had bij de gemeente Schagen, waar Petten onder valt, meerdere malen het verzoek ingediend om een hek rond het nest te plaatsen om zo de zwanen en weggebruikers te beschermen. "Uiteindelijk zei de gemeente tegen mij dat er een hek zou worden geplaatst, maar dat is niet gebeurd. Ik heb zelfs overwogen om het zelf te doen."

De gemeente laat desgevraagd weten dat het gaat om een provinciale weg, dus dat de provincie het hek had moeten plaatsen. "Dat is heel frustrerend, iedereen wijst naar elkaar, maar er is is niks gebeurd."