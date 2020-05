VVD Bergen kiest Arend Jan van den Beld als wethouderskandidaat

Van den Beld krijgt waarschijnlijk de portefeuille van Participatie/Democratische vernieuwing en Financiën. "Nieuwe (digitale) samenwerkingsvormen met de inwoners kunnen het bestuur helpen bij het verder ontwikkelen van onze dorpen. Iets wat juist in deze bijzondere tijd heel hard nodig is. Daarnaast wil ik graag een bijdrage leveren om onze dorpen zo goed mogelijk door de huidige crisis te loodsen." Van den Beld wordt in de gemeenteraad

vermoedelijk opgevolgd door Jan Grondhout.