Hoofddorpse kapsalon klokslag middernacht open: "Nu kunnen we weer knallen!"

Vannacht om 00.01 uur stapten de eerste klanten (met ontsmette handen) haar 'haarboetiek' aan de Jacobus Spijkerdreef binnen. "Dit is natuurlijk helemaal fantastisch", zegt Linda. "Groot feest, lang op gewacht. Veel onzekerheid gehad de afgelopen, maar nu is het moment dat we weer kunnen knallen!"

Als de sluiting langer had geduurd, had een faillissement op de loer gelegen, vertelt de kapster. Toch heeft ze meer gemist dan alleen haar inkomsten. "Sowieso het contact met klanten, en m'n creativiteit die ik niet kwijtkon."

Niet stilgezeten

Tijdens de verplichte adempauze heeft Linda zeker niet stilgezeten: aan veel vrouwen bij wie de uitgroei uit de hand begon te lopen, heeft ze haarverfpakketten geleverd. Toch is ze blij dat ze nu zelf weer zorg kan dragen voor Hoofddorpse kapsels.