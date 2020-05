Kapper viert heropening met nachtelijke knipmarathon: "Ik had er zo'n zin in"

BUSSUM - De kappers mogen vanaf vandaag weer knippen. Kapper Reinier Zijp uit Bussum liet er geen gras over groeien en knipte de eerste klanten vlak na middernacht al.

Joost Lammers / NH Nieuws

"De mondkapper is er klaar voor", grapt Reinier Zijp als hij enigszins onhandig een mondkapje heeft opgezet. Om klokslag twaalf uur middernacht zet de kapper zijn schaar weer in het haar van een klant. "Ik had er gewoon zo'n zin in. Plus dat het wat uren extra zijn, zodat je meer mensen weg kan zetten."



Na zeven weken gedwongen dicht te zijn geweest, viert hij de heropening met een knipmarathon, die tot 19.00 uur vanavond duurt. "Ik vind het een uitdaging voor mezelf om achttien uur op mijn benen te gaan staan. Je kan nog altijd lang genoeg op je rug liggen en dat was ik voorlopig niet van plan." Tekst loopt door onder video

Joost Lammers / NH Nieuws

Quote "Voorlopig heb ik de eerste weken nonstop werk" Reinier Zijp

Niet alleen Reinier heeft uitgekeken naar dat hij weer mag knippen, ook zijn klanten blijken hem gemist te hebben. "Ik heb zaterdag en zondag de hele middag met een telefoon aan mijn oor gezeten. Ik heb de hoorn niet van mijn oor afgehaald. Voorlopig heb ik de eerste weken nonstop werk."



Jaap Kuit is de gelukkige eerste klant en ook blij dat zijn kapper weer knipt. "Ik kom hier twintig jaar bijna elke vijf weken. Dan mis je niet alleen dat je haar niet meer geknipt wordt, maar ook het contact met je kapper." Twee klanten overleden

Wat het coronovirus voor impact kan hebben, heeft Reinier ook van nabij ervaren. "Twee klanten zijn overleden", vertelt hij. Hoewel het niet persé hoeft, draagt Reinier voor de zekerheid een mondkapje. Dat is wel erg wennen. "Het is heel warm en je voelt het constant."



Hij gebruikt meer beschermende middelen om te voorkomen dat het virus zich via zijn kapsalon zal verspreiden, zoals handschoenen, desinfecterende vloeistof voor zijn scharen en kammen en wegwerp-kapmantels. "Ik doe het voor de klant. Dat ze zich toch een beetje veiliger voelen."



Een aantal klanten verwacht de kapper voorlopig nog niet. "Ik heb heel veel klanten, die mij foto's stuurden van hoe ze geknipt zijn door moeder of dochter. Die zie ik de komende weken niet, omdat ze té kort zijn geknipt. Ze durven ook niet te komen, omdat het niet op te knappen is."