Patricks caravan is zomerklaar, maar waarvoor? "Als ik Zuid-Duitsland haal ben ik blij"

ZAANDAM - Patrick Loos uit Zaandam is druk aan het sleutelen aan zijn caravan. Hij maakt het gevaarte klaar voor de vakantie, al is het door de coronacrisis onduidelijk of het daar wel van komt deze zomer.

Patrick Loos de caravan vlak voor de jaarwisseling. Het was een 'schuurvondst' zoals hij het zelf noemt. Na een goede poetsbeurt en wat reparaties aan de wielen en remmen doet deze caravan uit 1975 het weer uitstekend. Alleen is het de vraag of hij ermee het land uitkomt. "Het plan was een rit tot diep in Italië. Als ik nu Zuid-Duitsland haal, dan ben ik al blij."

Overspannen boel

"Het sanitair op campings in Nederland gaat vanaf 1 juli open", vervolgt de Zaankanter zijn verhaal. "Het is alleen de vraag wat er in het buitenland gebeurt. Als iedereen in Nederland blijft, dan kan ik me voorstellen dat het hier een overspannen boel is."

Net als voor veel andere gezinnen is het ook voor de familie Loos een groot vraagteken van wat er op vakantiegebied mogelijk is deze zomer. Toch ligt de rasoptimist er niet wakker van. "Ik had het veel vervelender gevonden als ik een dure reis had geboekt. Met deze caravan kan ik alle kanten op. We kunnen ook voor een weekendje weg."