Burgemeester van Zaanstad stuurt kinderen een brief: "Gaat het goed met jullie?"

ZAANSTAD - Op de vooravond van de opening van de basischolen, heeft burgemeester Jan Hamming een brief geschreven voor de kinderen in zijn gemeente. In de brief vraagt hij hoe het met ze gaat en doet hij een bijzonder beroep op ze.

Facebook Jan Hamming

"Lieve kinderen, hoe gaat het met jullie?", vraagt Hamming in zijn brief. Vervolgens laat hij weten trots te zijn op de kinderen in deze moeilijke tijd. "Wij willen jullie enorm bedanken, want het is voor jullie ook niet makkelijk. Ineens les krijgen van papa of mama in plaats van je juf. Ineens niet meer kunnen afspreken en spelen. Ineens veel meer binnen blijven." Wees lief Aan het einde van de brief heeft de burgemeester nog een vraag voor de kinderen: "Wees lief voor de juffen, de meesters, de conciërge en voor elkaar en geniet ervan!" Hieronder lees je de hele brief