Aalsmeerse senioren verrast door Gerard Joling: "Hier worden de mensen blij van"

Op uitnodiging van een Aalsmeers restaurant zong Gerard Joling deze Moederdag voor bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer. Een complete verrassing voor alle senioren die de gezelligheid enorm kunnen waarderen in deze zware tijd.

De zanger, die al jarenlang in Aalsmeer vertoeft, heeft zelf ook enorm genoten van de middag. "Het is de derde keer dat ik dit gedaan heb in coronatijd. Als mensen dit nog een keer willen, doe ik het hartstikke graag. Hier worden de mensen blij van." Ook Karin Bloemen, die in Rijsenhout woont, stond op de boot om samen met Gerard te zingen. Een van de bewoners van het verzorgingstehuis aan het water wist niet wat haar overkwam. "Ik denk die zijn zeker even aan het varen. Ik vind het leuk. Ik mag Gerard Joling heel graag, vind het altijd heel leuk als ik 'm hoor." Ook het personeel van het zorgcentrum was enthousiast. Een van de medewerkers die buiten aan het meegenieten was, realiseert zich dat dit echt een lichtpuntje is voor de ouderen. "Zeker voor de oudere mensen die natuurlijk elke dag binnen moeten zitten. Het is een moeilijke tijd, vandaag ook nog Moederdag. Ze kunnen hun kinderen niet zien. Dan is dit een leuke verrassing."

NH Nieuws

Bloemen en dessert De ouderen kregen naast het verrassingsoptreden een bosje bloemen en een dessert aangeboden door de nieuwe eigenaren van On The Rocks, het voormalige Westeinder Paviljoen. Eigenaar Bart Heemskerk was laaiend enthousiast deze middag. "Mooi om op deze manier iets voor de oudjes te doen. Het idee ontstond vorig weekend en nu staan we hier." Naast het zien van de vrolijke gezichten langs de kade is een middag als deze ook een oefening voor Gerard. "Voor ons is het goed, dan kunnen we onze stembanden weer een beetje opkrikken."