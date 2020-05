Drukte bij de bloemenzaak voor Moederdag: "Heb me weken zorgen gemaakt"

ALKMAAR - Een bloemetje brengen met Moederdag is tijdens de coronacrisis toch net even anders. Waar bloemen een paar weken geleden nog massaal verwelkten, zijn ze nu niet om aan te slepen.

NH Nieuws

Voor ondernemer Raymon Sligting van bloemenzaak Bonne Fleur in Alkmaar is het even wennen. "Ja, de klanten houden afstand, maar niet veel. Ik heb niks geks gezien. Daar ben ik wel blij mee. Weken heb ik me druk gemaakt over hoe het zou lopen. De klanten bleven netjes buiten wachten en letten op elkaar."

Op afstand De klanten ervaren Moederdag dit jaar vanwege het coronavirus anders. "Misschien ga ik bij mijn oma heel even naar binnen om het bloemetje af te geven. En op afstand een kopje koffie drinken." Een andere klant: "Ik denk dat we in de tuin belanden. Een bakkie doen op afstand. We zien het wel. Die anderhalve meter houden we er nog wel even in."