Kamminga kan weer 'normaal' trainen: "Maak veel grotere stappen dan de rest"

"De afgelopen drie jaar ben ik op een hele mooie trein gestapt richting de Olympische Spelen", vertelt Kamminga (24). De verwachting was dat hij hoge ogen zou gooien in Tokio. Nu moet hij nog een jaartje wachten voor zijn Olympische debuut. "In die drie jaar ben ik eigenlijk nooit langer dan drie weken achter elkaar in Nederland geweest. Nu zit ik hier al twee maandjes."

De schoolslagspecialist kan inmiddels wel weer in het zwembad in Amsterdam trainen. Eerder moesten de zwemmers het zien te redden in een geïmproviseerd zwembad in de achtertuin of - tegen de richtlijnen in en tot ontsteltenis van sportkoepel NOC*NSF - het zwembad van de KNZB in Zeist. In Amsterdam hebben alle zwemmers nu hun eigen baan, die tweeënhalve meter breed is. "We liggen allemaal in het midden van de baan, zodat we nog meer dan anderhalve meter afstand houden", zegt Kamminga.

Wedstrijden

Onduidelijk is het echter nog wanneer er weer wedstrijden kunnen worden gezwommen. Om die reden willen Kamminga en de rest van zijn ploeg trainingswedstrijden gaan organiseren. "Gewoon met onze ploeg, iedereen in zijn eigen baan. Maar dan wel een wedstrijdsetting nabootsen. Om toch wel die prikkel en die motivatie te houden, en om jezelf uit te dagen."