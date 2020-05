Onze sporters in het buitenland: Rinus van Kalmthout

HOOFDDORP - In de serie 'Onze sporters in het buitenland' gaan we op zoek naar Noord-Hollandse sporters die actief zijn buiten de landsgrenzen. Zij vertellen over hun ervaringen. Deze keer spraken we met Rinus van Kalmthout. De coureur uit Hoofddorp racet sinds 2017 in Amerika. Dit jaar maakt hij zijn debuut in de IndyCar Series.

privéfoto Rinus van Kalmthout

De Noord-Hollandse coureur was al bezig om de dagen af te tellen naar zijn NTT IndyCar Series debuut. Hij zou op 15 maart zijn eerste IndyCar-race rijden op het stratencircuit van Saint Petersburg in Florida. "Een dag voor de race werd het afgelast. Het is heel jammer, maar ik moet het accepteren. Ze hebben dit onder andere besloten voor de veiligheid van de fans. Ik zie het als een kans om nog fitter te worden voor mijn debuut. Zoals het er nu naar uitziet zal de eerste IndyCar-race van start gaan op 6 juni op de oval van de Texas Motor Speedway." "Ik zat tot half april in Amerika", vervolgt Van Kalmthout. "Mijn personal trainer (Raun Grobben, red.) en ik konden in een appartement van vrienden verblijven. We wisten namelijk niet hoelang het zou gaan duren. Mijn vorig jaar reeds aangevraagde sportvisum was nog niet binnen en mijn ESTA visum zou in mei verlopen, dus zijn we naar Nederland gevlogen. Ik kan hier weer ideaal trainen."

Quote "Je moet 750 kilo met twee armen besturen. Dit is zeker een topsport" Autocoureur Rinus van kalmthout

Training Het racen zelf kun je bijna niet trainen, oordeelt Van Kalmthout. "Je hebt een beperkt aantal testdagen. De professionele simulator van Chevrolet in Amerika is ook dicht. Ik steek op dit moment veel tijd in kracht - en conditietraining." Als coureur moet je in goede fysieke conditie zijn. "Autoracen is een topsport. Het wordt soms niet zo gezien, omdat je van buitenaf alleen de auto al het werk ziet doen. Je moet 750 kilo met ruim 700 pk zonder stuurbekrachtiging met twee armen besturen en dat twee uur lang. Ik ben nu samen met mijn personal trainer heel veel aan het trainen om fitter te zijn dan elke andere IndyCar-coureur."

Road to Indy De Hoofddorper deed de afgelopen jaren mee aan de Road to Indy. "Dat is een stappenplan van drie opstapklassen. Als je een kampioenschap wint, krijg je een groot gedeelte van het budget voor het volgende seizoen. Als je de Formule 3 in Europa wint, krijg je een beker maar moet je alsnog alles zelf financieren. In 2018 won ik de Indy Pro 2000 klasse (voorheen Pro Mazda) in Amerika. Ik kreeg destijds 800.000 dollar‘scholarship’ voor het volgende seizoen in een hogere klasse."

Quote "Het racen in Amerika leek mij heel gaaf" Rinus van Kalmthout

Volgens Rinus VeeKay zijn er veel rijders in Europa die dezelfde droom hebben als hem. "Het idee in Amerika leek mij logischer met de beurzen en het stappensysteem. Daarbij leek het racen in Amerika heel gaaf." De afgelopen drie jaar verbleef de coureur vooral in hotels tijdens het raceseizoen. "We reizen van circuit naar circuit. Verblijven in hotels is dan het fijnst. We hebben een appartement in Curaçao waar we verblijven als we even niks hebben. Dat zit in dezelfde tijdzone als Amerika en ik kan daar goed trainen."